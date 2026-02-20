歌手・俳優の木村拓哉（53）が主演を務める映画『教場 Requiem（レクイエム）』（きょう公開）の初日舞台あいさつが20日、都内で行われた。【集合ショット】わきあいあい！舞台上でも笑顔あふれる木村拓哉＆綱啓永ら舞台あいさつには、風間公親役の木村をはじめ、今作で風間と対峙することになる第205期生を演じる、綱啓永（27）、齊藤京子（28）、倉悠貴（26）、井桁弘恵（29）、猪狩蒼弥（23／KEY TO LIT）のほか、中江功監