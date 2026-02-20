お笑いタレント・友近似の演歌歌手・水谷千重子と親交のある倉たけし（秋山竜次）と御崎進（藤井隆）による『倉たけしVS御崎進 休戦宣言 〜契りの逆襲〜』が、4月23日に新宿文化センター大ホールで行われることが決定した。【写真たくさん】倉たけしと御崎進の“休戦協定”に緊急潜入2024年1月に開催された初回公演では、両者の緊張感あふれる掛け合いと予測不能な展開が大きな反響を呼んだ。そして今回、待望の新章が幕を開け