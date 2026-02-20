20日夕方、首都高速道路湾岸線で高級車「フェラーリ」とみられる乗用車が燃える火災がありました。けが人は確認されていないということです。消防によりますと20日午後5時半すぎ、千葉県浦安市を走る首都高速道路湾岸線西行き5.1キロポスト付近で、「赤いフェラーリのリア部分が燃えている」と目撃者から119番通報がありました。消防車や救急車5台が出動し消火活動にあたり、午後6時半前に鎮火しました。けが人や逃げ遅れは確認さ