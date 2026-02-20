ジュニアの5人組「KEYTOLIT」の猪狩蒼弥が20日、都内で映画「教場Requiem」（監督中江功）の初日舞台あいさつに出席した。「世に放たれると言うことが全く実感できない夢のような出来事」と夢見心地で初日を迎えた。「皆さんの元に届けばと思って自分なりにとても頑張ったので、楽しんでいただければ」と呼びかけた。警察学校が舞台の人気シリーズで、木村は教官・風間公親を演じた。2020年放送のフジテレビスペシャルド