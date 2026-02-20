3連休初日のあす21日（土）は、全国的に晴れて行楽日和となり、気温も上がりそうです。あさって22日（日）は、21日（土）よりさらに気温が上がる予想で、春本番のような暖かさになるでしょう。南風が強まり、西日本・東日本の各地で春一番の発表があるかもしれません。寒暖差・強風・花粉にはお気をつけください。また、連休後半は大陸から黄砂が飛来する可能性があります。■あす21日（土）の全国天気各地とも穏やかに晴れて、行