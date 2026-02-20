俳優の木村拓哉（53）が20日、都内で主演映画「教場Requiem」（監督中江功）の初日舞台あいさつに出席した。イベント冒頭、他のキャストが登壇する中、木村だけ不在。木村の姿を探すと観客後方の上部にあるバルコニーに登場。「皆さんと一緒に作品を拝見させていただきました。今日は初日、教場受け取りに来てくださいまして本当に感謝してます」と観客に思いを伝えた。まさかの場所からの登場について「不意打ちを風間流