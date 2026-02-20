Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月20日の第1試合に出場する4選手を発表した。なんといっても注目はリーグ5位・赤坂ドリブンズ、6位・TEAM雷電、7位・渋谷ABEMASという三つ巴の直接対決。3チームとも、ボーダーライン付近にいるだけに、絶対に負けられない戦いだ。【映像】リーグ5位・6位・7位、激熱の三つ巴戦上位4チームが抜け出し、下位3チームが離れていく中、5〜7位の3チームが残り2つのイスを奪い合っている