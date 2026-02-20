飼い主さんの友達とワンコが謎のシンクロダンス…！？面白すぎる光景がSNSで大きな反響を集めています。爆笑必至の話題の投稿は記事執筆時点で286万回再生を突破し、「むりｗｗかわいいｗ」「前世から仲良しだった説」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：学校の友達と愛犬を会わせた結果→『謎のダンス』を踊り始め…まさかの『シンクロ』】 愛犬の前で友達が謎のダンス！？ TikTokアカウント「sho.t0904