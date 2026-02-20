エミリンこと大松絵美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【総額６万円越え】大好きなプラザを貸し切ってバレンタインの買い出しに行ったら楽しすぎて部屋が可愛くなったンゴ』の動画を投稿。動画では、ライフスタイルストア『PLAZA（プラザ）』でお買い物する様子を公開。この中で、大松さんも購入した、ちょっとしたギフトにぴったりな“2500円以内”のアイテムをピックアップします♪【関連】紗栄子「目上の方へのギフトとか」