遠藤寛明さんが衆院選に出馬し県議会議員を辞職したことに伴う上山市区の県議会議員補欠選挙がきょう告示されました。 【写真を見る】県議会議員補欠選挙元上山市議・小松正和さんが無投票で初当選（山形） 届け出たのは元上山市議の小松正和さんのみで、無投票で初当選しました。 無投票で当選を果たしたのは、自民党の新人、小松正和さん（５５）です。 小松さんは上山市出身で、２０２３年４月に行われた上山市議会議員選