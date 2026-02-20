「ハングル文字」の漂着船相次ぐ20日、午後1時半すぎ、石川県志賀町の百浦海岸で、通りかかった人が、木造船が漂着しているのを発見し、志賀町役場に連絡しました。通報を受けて金沢海上保安部が調べたところ、木造船は長さ5.3ｍ、幅1.6ｍで、船体にハングルの文字と数字が記載され、全体にコールタールが塗られていました。発見現場は、志賀町の安部屋港防波堤灯台から北方におよそ2400ｍ付近の海岸で、油の浮流や残留物は確認さ