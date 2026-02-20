石川県金沢市に住む地方公務員の女が、正当な理由がなく、金沢市内の交番で包丁を所持していたとして、20日、逮捕されました。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、金沢市泉本町1丁目に住む、34歳の地方公務員の女です。女(34)は、20日午前0時すぎ、金沢市内の交番の駐車場で、正当な理由がないにもかかわらず、刃渡り19?の包丁を所持していた疑いが持たれています。警察によりますと、交番で女(34)から家族に関する相談を受ける中