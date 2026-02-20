日本最大規模の野外音楽フェス「ＦＵＪＩＲＯＣＫＦＥＳＴＩＶＡＬ’２６」（７月２４〜２６日、新潟・苗場スキー場）の第１弾ラインナップが２０日、発表され、中日の２５日に７人組アーティストグループのＸＧ、シンガー・ソングライターの藤井風が初出演することが分かった。ＸＧは昨年、米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」のサハラステージヘッドライナーを日本人アーティストとして初めて務め、他にもオーストラリ