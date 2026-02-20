「江戸川大賞・Ｇ１」（２０日、江戸川）山口達也（３９）＝岡山・９７期・Ａ１＝のムードが上がってきた。３日目７Ｒではインからパワー優位に逃走。「スタートは入っていて良かった。ドキッとした」と苦笑い。コンマ００のタッチスタートにはヒヤリとさせられたが、「１周１マークの掛かりがすごく良くてビックリ。乗り心地は抜群。舟が返るし、前に進んでいる。今まで乗った江戸川の中で一番いいかも」と満足顔だった。