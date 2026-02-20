日本のパスポート外務省は20日、2025年の旅券（パスポート）発行申請のうち、オンラインでの申請が36％となり、24年の9％から大幅に増えたと発表した。従来の更新時に加え、25年3月から新規発行時にもオンライン申請が可能となり、利用が拡大した。全体の発行数は約362万冊で5％減った。円安や日中関係の悪化が影響したとみられる。25年末時点で有効な旅券は約2282万冊（前年比5％増）だった。旅券のオンライン申請は、23年3