プロボクシング元東洋太平洋＆ＷＢＯアジアパシフィック・ウエルター級（６６・６キロ以下）王者・佐々木尽（２４）＝八王子中屋＝が２０日、強化キャンプのため、渡米した。所属する八王子中屋ジムが発表したもの。佐々木は前日１９日、東京・後楽園ホールで、マーロン・パニアモーガン（３１）＝フィリピン＝を２回１分２１秒ＴＫＯで下し、昨年６月のＷＢＯ世界ウエルター級タイトルマッチで王者ブライアン・ノーマン（米国