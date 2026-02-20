ミラノ・コルティナオリンピックの女子フィギュアスケートで銀メダルを獲得した坂本花織選手（25）と銅メダルを獲得した中井亜美選手（17）が記者会見を行った。ーーきのうの戦いから一夜明けてのあらためての心境というところと、きのう夜遅かったと思いますが、どのような夜を過ごされたか、眠れたかも含めて教えていただければ。坂本花織選手：きのうのフリーで自分の納得いく演技ができなかったのが本当に悔しくて、最後ここで