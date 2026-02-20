川上弘美さん（（C）講談社森清）日本芸術院は20日、芸術活動で優れた功績があったとして、小説家の川上弘美さん（67）や美術史家の辻惟雄さん（93）ら計7人を新会員に選んだと発表した。3月1日付で松本洋平文部科学相が発令する。川上さんは1996年に「蛇を踏む」で芥川賞を受賞したほか国内の文学賞を数々受賞。2025年には世界的に権威のある英国の文学賞「ブッカー賞」の翻訳書部門「国際ブッカー賞」の最終候補に選ばれる