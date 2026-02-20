高市首相は20日、発足2日目の「高市内閣2.0」として初の施政方針演説を行い、責任ある積極財政への転換を強調した。飲食料品の消費税ゼロなど減税策の検討を加速し、夏前の中間とりまとめを目指す方針も示した。さらに成長最優先を掲げ「成長のスイッチを押しまくる」と述べ、経済対策への意欲をアピールした。「高市内閣2.0」初の施政方針演説全ての閣僚を再任させた「高市内閣2.0」の発足から2日。いよいよ本格始動した。高市首