元でんぱ組.incの最上もが（36）が20日、X（旧ツイッター）を更新。歩きタバコなどをする一部の喫煙者に不快感をあらわにした。最上は「歩きタバコをかっこいい、と思ってる人っているんだなあ………」と言及。さらに「喫煙所以外で吸うのもかっこいい、と思ってる人もいるんだなあ………」と吐露し、「引いてしまったわあ、、、」とつづった。この投稿に「迷惑でしかないってわからないのが悲しいです」「歩きタバコ後ろから張っ