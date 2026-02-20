ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が、開幕前から「存在感」で話題を呼んでいる。メジャー２年目の今季、球団は起用法を迷っていない。結論は「先発で育てる」という、至ってシンプルな方向性だ。米メディア「ヘビー」によれば、ドジャースのウィル・スミス捕手（３０）は米放送局「スポーツネットＬＡ」に対し、スプリングトレーニング中の佐々木について「球を強く投げている。速球もスプリットもいい。カッターやスライダ