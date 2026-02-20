職場や人間関係で「なんとなく疲れる」「人と会うとどっと疲れる」と感じることはありませんか? それは“気疲れ”が原因かもしれません。気疲れは、無意識の緊張や気遣いの積み重ねによって起こる心の疲労です。本記事では、気疲れの原因や起こりやすい人の特徴、今日からできる対処法をわかりやすく解説します。気疲れを軽減し、心の余裕を取り戻すヒントを見つけていきましょう。気疲れってどんな状態?気疲れってどんな状態?気疲