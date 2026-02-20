シチズン時計は、レディスウオッチブランド「CITIZEN xC（シチズン クロスシー）」のブランド誕生30周年を記念した“SAKURA限定モデル”を3月5日に発売する。華やかな桜のフラワーボックスをモチーフとした特別仕様だ。クロスシーは1996年のデビュー以来、上品で洗練されたデザインと実用性を両立したレディスウオッチとして支持されてきた。現在は「hikari」「mizu」「daichi」の3コレクションを展開し、身に着ける人が自分らしく