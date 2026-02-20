【イタリア・ミラノ２０日発】ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子（ミラノ・アイススケートアリーナ）で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）が、３度目の大舞台を振り返った。今大会は団体でもショートプログラム、フリーに出場して銀メダルを奪取。この日のメダリスト会見では「団体も個人も含めて充実していた。とにかく目標にしていた団体、個人の銀メダル以上を目標を達成できたし、今までにないくらい