吉道 さゆり キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：3連休は2日目の22日までは晴れます。空気の乾燥にご注意ください。気象台の週間予報です。 21日・土曜日、22日・日曜日は晴れます。3連休最終日以降は雨が降りやすいでしょう。特に25日・水曜日はまとまった雨となりそうです。気温は22日を中心に高く、4月上旬から中旬並みまで上がるで