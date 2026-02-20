破竹の勢いを見せるボーイズグループCORTIS（コルティス）が、日本最大級のファッションフェスティバルのステージに立つ。CORTISは、3月14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」（以下「マイナビ TGC 2026 S/S」）に出演し、パフォーマンスを披露する。【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす2005年にスタートした「東京ガールズコレクション