持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2026年2月21日(土)〜23日(祝・月)、28日(土)〜3月3日(火)の期間限定で「大切り！サーモンフェア」を開催する。※店舗により未実施の場合あり【商品画像】「大切り！サーモンフェア」のメニューを全て見る今回のフェアで販売となるのは、「至福の五つ星サーモンセレクション」、「五つ星サーモン三昧プレミアム盛」、「五つ星サーモンMIX盛」、「五つ星サーモンいくら満喫丼」の4種類。使用したのは