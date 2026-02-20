19日夜、福岡市早良区の「福岡市総合図書館」で男女3人が刃物で襲われた事件で、61歳の無職の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。閉館間際の時間帯の図書館で、何があったのでしょうか。 ■山木康聖記者「事件は、日中でもあまり人通りの多くない閑静な場所にあるこちらの図書館、その館内で起きました。」19日夜、事件現場となった福岡市総合図書館は、福岡市早良区の閑静な住宅街の中にあります。その入り口には20日。