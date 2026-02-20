高知市である素材を活用したユニークなグッズが作られています。開発したのは、釣りが大好きな男性です。釣り好きの揚田葵衣アナウンサーが取材しました。唯一無二の模様が印象的な財布やキーケース、名刺入れなど、日常使いしやすい小物。実は、これらは全て魚の皮を加工して作られた「フィッシュレザー」製品です。■揚田葵衣アナウンサー「さらにこちらの可愛らしいイヤリング。風に揺れる