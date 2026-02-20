ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）が20日、フリーから一夜明けてメダリスト会見に出席した。今季限りでの現役を引退表明しており、これが最後の五輪だった。フリーでミスが生じて金メダルにわずかに届かず「自分の納得のいく演技ができなかったのが悔しくて。最後、五輪で一発決めたかった」と改めて振り返った。それでも、団体で銀メダル、個人で銀メダルを獲得