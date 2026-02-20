疑惑の会社が社長交代を発表！ 最新の中間報告リリースも「？」だらけ…ブレーキホースより凶悪な「リコール案件」は今後どうなる？最近大阪に出来た「EVバスの墓場」や、「万博EVバストラブル」で話題となっている、EVモーターズ・ジャパン（以下EVMJ）。そのEVMJは2026年2月20日金曜日午後1時に、公式サイトにて『当社 EV バスの総点検実施状況および安全性強化に向けた再発防止策と経営体制の刷新について（中間報告）』