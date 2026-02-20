新規事業の創出などが目的です。香川県丸亀市に本社を置く四国化成ホールディングスが協業する日本材料技研の子会社と、投資組合を設立すると発表しました。 【写真を見る】四国化成ホールディングス協業する日本材料技研の子会社と投資組合を設立へ【香川】 四国化成ホールディングスと、機能材料メーカー日本材料技研の子会社であるJMTCキャピタル合同会社が投資組合設立の契約を結びました。