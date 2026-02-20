地元産の農畜産物でアスリートを応援しようと、JAグループ岡山が就実高校女子バレーボール部に県産米500キロなどを贈りました。 【写真を見る】JAグループ岡山が就実高校女子バレーボール部に県産米500キロなどを贈呈【岡山】 JAグループ岡山では今月から岡山で活躍するアスリートに地元産の農畜産物を贈り、活躍を応援する企画を始めました。今回は、先月の全日本選手権