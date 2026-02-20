京都府教育委員会は、１６、１７日に実施した府内の公立高校の前期入試について、志願者数と学校ごとの倍率などを発表しました。府内公立５８校全体の倍率は、募集人員５２６５人に対し、志願者数９４０８人となり、倍率は１．８０倍でした。これは前年度の１．８９倍を０．０９ポイント下回っています。▼学科別の倍率全日制で倍率低下も定時制では前年上回る学科別の倍率は次のとおりで、全日制ではいずれも前の年度を下回った