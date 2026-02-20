適切な治療を受けられず女性が死亡か。遺族が兵庫県西宮市の病院側を提訴しました。訴状によりますと、おととし６月、当時８９歳の女性は自宅で食べ物を喉につまらせ、西宮市内の病院に入院。その際、心不全が疑われる症状などがあったものの、医師は必要な検査をしなかったということです。女性はその後、容体が悪化して死亡し、死因は「心不全の悪化」とされました。女性の遺族は「入院時に心不全の状態が詳しく把握され、