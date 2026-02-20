ロックバンド「DEEN」のボーカル池森秀一（56）が20日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、バンド結成当初について語った。「DEEN」は93年に結成。初シングル「このまま君だけを奪い去りたい」がいきなりミリオンヒットを記録し、華々しくデビューした。その後も「瞳そらさないで」「未来のために」などヒット曲を連発した。番組では、93年当時のオリコン年間シングル売り上げランキングを一覧で