『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「寺で火事…焼け跡から5人の遺体住職の家族らと連絡とれず」についてお伝えします。◇20日未明、山口県下関市で火事が起きました。アナウンス（20日午前3時ごろ）「火災が発生しています。まだ避難をされていない方は直ちに避難してください」騒然とする住宅街。警察によりますと、木造の寺と2階建ての住居部分が全焼したということです。近所の人 「（寺に住んでいるの