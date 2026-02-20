宮崎県えびの市の地元消防によると、20日午前11時ごろ、同市と鹿児島県湧水町にまたがる陸上自衛隊霧島演習場で火災が発生したと、陸自から119番があった。これまでにけが人は確認されておらず、消火活動を続けている。