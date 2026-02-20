乾燥大麻を所持した疑いで現行犯逮捕された音楽デュオ「Def Tech」のMicroこと、西宮佑騎容疑者（45）が起訴されました。20日、東京地検に麻薬取締法違反の罪で起訴されたのは、「Def Tech」のMicroこと、西宮佑騎被告（45）です。西宮被告は、2月2日東京・渋谷区の自宅で、乾燥大麻、数グラムを所持した疑いで関東信越厚生局麻薬取締部に現行犯逮捕されていました。「Def Tech」は、2005年発売の「My Way」を含むファーストアルバ