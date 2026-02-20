ミラノ・コルティナオリンピック・フィギュアスケート女子で新潟市出身の中井亜美選手が見事、銅メダルを獲得しました。この中井選手の快挙に県内も沸いています。 【齋藤正昂アナウンサー】「中井選手の銅メダル獲得から1時間あまり。地元・新潟駅では早くも号外が配られています」新潟駅では銅メダルの獲得を知らせる号外が配布され、300部がわずか30分足らずでなくなってしまいました。【号外を受け取った人】「中