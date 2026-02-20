ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）は１４７・６７点をマークしてフリーでも２位となり、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。ＳＰ首位の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はフリー９位の１４０・４５点だったが、合計２１９・１６点で銅。千葉百音（もね）（木下グループ）は合計２１７・８８点で４位だった。ＳＰ