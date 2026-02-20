2児の母で俳優の夏菜（36）が、おもちゃで遊ぶ子どもたちの姿を公開した。【映像】夏菜の子どもたちの姿（複数カット）夏菜は2021年1月に、一般男性との結婚を発表。翌年3月に第1子となる長女、2023年8月に第2子となる長男が誕生したことを報告していた。これまでにもSNSでは、哺乳瓶やマザーズバッグなど我が子のベビー用品を紹介する様子や、「娘が貼ったシール腕に付きっぱなしだった…」とつづった、タンクトップ姿の写