株式会社ニトリホールディングスが２０日、大相撲の大関・安青錦が所属する「安治川部屋」への後援を開始するとともに、似鳥昭雄代表取締役会長が部屋の後援会会長に就任したと発表した。ニトリは「本後援は、相撲という日本の伝統文化の継承および力士の育成・部屋運営を支えることを目的としたものです。似鳥昭雄は、後援会長として安治川部屋との継続的な関係構築に努めるとともに、活動を支援してまいります。「暮らしの豊