石川県白山市の高校生が地元企業と連携し、地産地消に取り組んでいます。20日、生徒が考案したスイーツの試食会が行われました。そのこだわりとは…ジェラートに・・・イチゴ大福。考案したのは、白山市の翠星高校の生徒たちです。ジェラートには、市内で作られた酒米の削り粉。イチゴ大福には、生徒が学校で育てたイチゴを使っています。地元企業の知恵も借りながら、校内アンケートなども実施して作り上