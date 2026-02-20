【モデルプレス＝2026/02/20】山中柔太朗（M!LK）が2月19日、映画『純愛上等！』（公開中）の大ヒットを記念して「地元凱旋舞台挨拶 in足利」を実施。「とちぎ未来大使」を務め、栃木県・足利市出身の山中が、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかがに登壇し、撮影中のエピソードや、足利にまつわる地元愛溢れるトークなど、地元凱旋ならではのトークをたっぷり披露した。【写真】スタダ人気男性アイドル2人、頬寄せ密着◆山中