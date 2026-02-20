石化は再編で強化、 成長はグローバルで ─三井化学社長の橋本修さん、中国の過剰生産が世界の化学市況に影響を与えていますが、26年の見通しは？ 橋本中国の過剰生産はアジアだけでなく世界中で影響が出ています。中国の景気が悪く、中国国内で消化できない石油化学製品が外に出てきていると同時に、未だに国内で増設を進めているので、供給能力過剰が中長期的に続くとみています。 そのため、日本の