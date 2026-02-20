福岡県みやま市の古民家で、300鉢の梅の盆栽の花が満開となり、見頃となっています。上品な香りが座敷いっぱいに広がり、春の訪れを告げています。みやま市の「御座敷梅林（おざしきばいりん）青輝園（せいきえん）」では、古民家とその庭園に合わせて100品種、300鉢の梅の盆栽の花が満開となり、見頃を迎えています。昭和初期に建てられた古民家の座敷に、樹齢60～300年の梅の盆栽を開花の時期に合わせて毎年展示しています