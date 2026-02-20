相次ぐ校内での盗撮事件を受け、校長らを対象に研修会が開かれました。 【写真を見る】相次ぐ学校内での盗撮… 警察官が小中学校の校長ら約50人に研修会 教室やトイレに置くもの最小限に→盗撮カメラを設置できない環境作り 研修会に参加したのは、名古屋市立の小中学校の校長ら約50人です。去年、名古屋市の教員が児童の盗撮画像をSNSに共有した事件など、教員による盗撮事件が相次いでいることから、愛知県警の警察官が多様化