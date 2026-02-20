老朽化している、高知市の「ぢばさんセンター」のあり方を考える4回目の検討会が2月20日に開かれ、大ホールの機能を新県民体育館に集約するか、利用者への聞き取り調査をした上で方向性を決めることで一致しました。ぢばさんセンター大ホールは、完成から40年が経ち老朽化で稼働率が下がっていて、施設を修繕して存続させるか新県民体育館に集約するかの議論が進んでいます。■あり方検討会 石塚悟史委員