日本時間１８時３０分に英サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）、製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:30 予想54.2前回54.0（サービス業PMI（購買担当者指数）) 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（2月）18:30 予想51.6前回51.8（製造業PMI（購買